Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek tek taraflı...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek tek taraflı...

14.12.2020 21:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:41
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır.

Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Farhan Al Saud: 'Suudi Arabistan Körfez krizini çözmeye çalışıyor '
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Farhan Al Saud: "Suudi Arabistan Körfez krizini çözmeye çalışıyor "
Son dakika haber | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: ' İki devlet, tek millet sloganını bizler de Yeniden Refah Partisi olarak yürekten, içten bir şekilde...
Son dakika haber | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: " İki devlet, tek millet sloganını bizler de Yeniden Refah Partisi olarak yürekten, içten bir şekilde...
Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi
Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Haluk Bilginer Mustafa Üstündağ Nesrin Cavadzade
Spor Neymar Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Ali Palabıyık
Tüm Haberler İzmir Çocuk Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek tek taraflı... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 21:41:41. #1.15#
title