Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek tek taraflı...
14.12.2020 21:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:41
Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır.
Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı