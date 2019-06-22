Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin FETÖ elebaşından "Müslüman vaiz ve siyasi figür"olarak bahsetmesi)...

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin FETÖ elebaşından "Müslüman vaiz ve siyasi figür"olarak bahsetmesi)...

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin FETÖ elebaşından "Müslüman vaiz ve siyasi figür"olarak bahsetmesi) Bu hain darbe girişimine destek anlamına gelmektedir"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin FETÖ elebaşından "Müslüman vaiz ve siyasi figür"olarak bahsetmesi) Bu hain darbe girişimine destek anlamına gelmektedir"

Kaynak: AA
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