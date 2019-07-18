Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35'lere ilişkin kararı) ABD'yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar...

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35'lere ilişkin kararı) ABD'yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar...

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35'lere ilişkin kararı) ABD'yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35'lere ilişkin kararı) ABD'yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz"

Kaynak: AA
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