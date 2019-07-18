Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35'lere ilişkin kararı) ABD'yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar...
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35'lere ilişkin kararı) ABD'yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35'lere ilişkin kararı) ABD'yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz"
Kaynak: AA
Osman Kavala, Soros iddiasını yanıtladı: Vakfın yönetim kurulu üyeliği dışında özel bir ilişkim olmadı
Son Dakika Haberleri
00:50 AK Parti Genel Başkan YardımcısıÜnal: "Hava savunma sisteminde Kahramanmaraş önemli bir nokta"