Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35 kararı) Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı...

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35 kararı) Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı...

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35 kararı) Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35 kararı) Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır"

Kaynak: AA
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