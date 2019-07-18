Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35 kararı) Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı...
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35 kararı) Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır"
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35 kararı) Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır"
Kaynak: AA
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