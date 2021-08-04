Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Afgan mülteci politikasına tepki gösterdi: "Türkiye'nin yeni bir göç krizini üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesi...
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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Afgan mülteci politikasına tepki gösterdi: "Türkiye'nin yeni bir göç krizini üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesi...

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Afgan mülteci politikasına tepki gösterdi: 'Türkiye'nin yeni bir göç krizini üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesi...
BBC - Haberler | Dünya

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkesine kabul edeceği Afgan mültecilerin başvurularını Türkiye'ye gelenlerden de alacağını açıklamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkesine kabul edeceği Afgan mültecilerin başvurularını Türkiye'ye gelenlerden de alacağını açıklamasına tepki gösterdi.

Afganistan'da devam eden savaşın şiddetini artırması üzerine ABD hükümeti pazartesi günü yaptığı açıklamada daha önce ABD güçleri ve yetkilileriyle beraber çalışmış binlerce Afgan mülteciyi kabul edeceğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Ağustos'ta bu konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında ülkesini terk eden Afganların başvurularının işleme konacağını belirtti.

Bakanlık yetkilileri, Türkiye gibi başka bir ülkeye gelen ve gerekli şartları taşıyan Afganların internet sitesinde form doldurduktan sonra başvularının değerlendirileceğini anlattı.

Afgan göçmenlerin bu sırada Türkiye hükümeti ya da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (UNHCR) başvuru haklarının da bulunduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı ise salı akşamı yaptığı açıklamasında"ABD'nin sorumsuz bir şekilde ve Türkiye'ye danışmadan aldığı bu kararı kabul etmediklerini" belirtti:

"Öncelikle ABD'nin açıklaması bölgemizde büyük bir göç krizine neden olacak ve göç yollarında Afganların acılarını artıracaktır. Soruna bölge ülkeleri arasında çözüm bulmak yerine ülkemizin rızası olmaksızın ülkemizde çözüm aranmak istenmesi kabul edilemez."

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca, "Son 7 yıldır dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkemizin yeni bir göç krizini üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesi bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

"ABD, eğer bu kişileri ülkesine almak istiyor ise doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür" diyen Dışişleri Bakanlığı, "Bölgemizde üçüncü ülkelerin kararları neticesinde yaşanan göç krizlerinin yükünün Türk milleti tarafından üstlenilmesini kimse beklememelidir" açıklamasını da yaptı.

"Türkiye'ye giriş yapan Afganların sayısı elimizde yok"

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği basın toplantısında bir gazeteci ayrıca Türkiye'ye giriş yapan Afganların sayısına dair bir verinin ellerinde olup olmadığı sorusunu da yöneltti.

Bu soruyu bir bakanlık yetkilisi, "Türkiye ile ilgili bir sayı elimizde yok. Sadece büyük sayılara varan bir akın görmediğimizi söyleyebilirim, bazı kişilerin sınırı geçtiğine dair birtakım sayılar gördük ama henüz büyük bir oranda değil" dedi.

ABD askeri güçlerinin 20 yılın ardından Afganistan'dan çekilme kararı almasıyla Taliban son aylarda Afganistan'da hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı.

Bunun üzerine Afganistan'dan göç eden kişilerin sayısı da son dönemde artmaya başladı.

BBC
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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Afgan mülteci politikasına tepki gösterdi: "Türkiye'nin yeni bir göç krizini üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesi... - Haberler
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