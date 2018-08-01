Dışişleri Bakanlığı: "Abd Hazine Bakanlığının Ülkemizle İlgili Olarak Açıkladığı Yaptırım Kararını...

Dışişleri Bakanlığı: "ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" 01.08.2018 23: 11: 07 TSI

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