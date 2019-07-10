Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Dışişlerinin S400 açıklaması) ABD tarafını ilişkilere zarar verecek...
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Dışişlerinin S400 açıklaması) ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Dışişlerinin S400 açıklaması) ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz"
Kaynak: AA
Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti
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