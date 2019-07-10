Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Dışişlerinin S400 açıklaması) ABD tarafını ilişkilere zarar verecek...

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Dışişlerinin S400 açıklaması) ABD tarafını ilişkilere zarar verecek...

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Dışişlerinin S400 açıklaması) ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Dışişlerinin S400 açıklaması) ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz"

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et