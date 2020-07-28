Dışişleri Bakanlığı: "ABD Dışişleri Bakanlığının Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlandırılması...
Dışişleri Bakanlığı: "ABD Dışişleri Bakanlığının Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan açıklaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır.
28.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:10
Dışişleri Bakanlığı: "ABD Dışişleri Bakanlığının Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan açıklaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır." - ANKARA
Kaynak: İHA