Dışişleri Bakanlığı: ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ithamlarını reddediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yer alan ithamları bütünüyle reddediyoruz.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yer alan ithamları bütünüyle reddediyoruz. ABD Yönetimi'ni, liderlerimize yönelik haksız ve asılsız ithamlarda bulunmak yerine, İsrail 'in sivil halka yönelik saldırılarının durdurulması için çaba sarfetmeye davet ediyoruz" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ithamlar reddedilerek, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yer alan ithamları bütünüyle reddediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hususların hedefi Yahudiler değil, günlerdir Filistin'e yönelik olarak ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılarla, büyük bölümünü çocuk, kadın ve gençlerin teşkil ettiği çok sayıda masum Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail Hükümetidir. Öte yandan, Sayın Cumhurbaşkanımız İsrail'in eski bir Başbakanının ifadelerini hatırlatmıştır. Tüm inançlara saygı duyan ve farklı din ve inanç gruplarının barış içinde bir arada yaşama kültürüne sahip bulunan toplumumuzda Antisemitizm hiçbir zaman melce bulmamıştır. Ülkemiz toprakları, yüzyıllardır önce engizisyondan, İkinci Dünya Savaşı sırasında ise Holokost'tan kaçan çok sayıda Yahudi'ye vatan olmuştur. Cesur Türk diplomatları Holokost sırasında yüzlerce Yahudi'nin kurtarılmasına yardımcı olmuştur. Yahudi kökenli vatandaşlarımız bu topraklarda yüzyıllardır barış ve huzur içinde, herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamaktadır" denildi.

'ELBETTE TESADÜF DEĞİLDİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ithamların ve BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e uluslararası dokunulmazlık sağlama girişimlerinin kaynağının aynı olmasının tesadüf olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Türkiye Antisemitizmi ilk defa insan hakları ihlali olarak tanımlayan BM İnsan Hakları Konseyi kararının ana sunucuları arasında yer almaktadır. Antisemitizmin bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müteaddit kereler insanlığa karşı bir suç olarak nitelendirilip telin edildiği de hatırlanmalıdır. Öte yandan, Antisemitizm kavramı, mevcut İsrail Yönetimi'nin Filistin halkına yönelik sürdürdüğü saldırılarının yanı sıra, işgal altındaki topraklarda sistematik şekilde yürüttüğü etnik, dini ve kültürel temizlik politikaları eleştiriden muaf tutmak ve bu alanda İsrail Yönetimi'ne dokunulmazlık sağlamak amacıyla istismar edilmemelidir. İsrail'e dokunulmazlık sağlamaya yönelik girişimlerin hangi vahim boyutlara ulaştığı son olarak, uluslararası barış ve güvenliğin muhafazasından sorumlu bulunan BM Güvenlik Konseyi'nin, bir üye ülkenin engellemesi nedeniyle, İsrail-Filistin ihtilafı gibi önemli bir konuda devre dışı bırakılmasıyla görülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ithamların ve BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e uluslararası dokunulmazlık sağlama girişimlerinin kaynağının aynı olması elbette tesadüf değildir."'ABD'Yİ SALDIRILARININ DURDURULMASI İÇİN ÇABA SARFETMEYE DAVET EDİYORUZ'ABD Yönetimi'nin halihazırda izlediği politikaların, esasen söz konusu söylemlerle de çeliştiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Öte yandan, tarihi açıdan tartışmalı bir nitelik taşıyan, hakkında hiçbir somut bilgi, belge ve kanıt bulunmayan 1915 olaylarını siyasi ve popülist sebeplerle 'soykırım' olarak nitelendiren ABD Yönetimi'nin, tüm dünyanın gözü önünde cereyan eden İsrail saldırılarına arka çıkması, ciddi bir çelişki teşkil etmekte olup, Sayın Cumhurbaşkanımız bu çelişkiye de dikkat çekmiştir. Hukuk temelli dünya düzeni ve uluslararası hukukun üstünlüğü söylemleriyle iktidara gelen ABD Yönetimi'nin halihazırda izlediği politikalar, esasen söz konusu söylemlerle de çelişmektedir. ABD Yönetimi'ni, liderlerimize yönelik haksız ve asılsız ithamlarda bulunmak yerine, İsrail'in sivil halka yönelik saldırılarının durdurulması için çaba sarfetmeye davet ediyoruz. BM Güvenlik Konseyi'ndeki vetonun kaldırılması bu alanda atılabilecek önemli bir ilk adım olacaktır."

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz