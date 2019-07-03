Dışişleri Bakanlığı: "ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce...
Dışişleri Bakanlığı: "ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş PKK'nın elebaşlarından biri Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır"
Dışişleri Bakanlığı: "ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş PKK'nın elebaşlarından biri Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır"
Kaynak: AA
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