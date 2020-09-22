Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Türk şirketine uyguladığı Libya yaptırımını eleştirdi Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının, Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldiği gerekçesiyle bir Türk şirketine yaptırım uygulaması kararını eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının, Libya'ya yönelik silah ambargosunu deldiği gerekçesiyle bir Türk şirketine yaptırım uygulaması kararını eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın, "AB Dış İlişkiler Konseyi'nin toplantısında Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur" dediği açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi için gayret gösterilen bir zamanda böyle yanlış bir karar alınması son derece talihsizdir.

"AB bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa bu taraflı tutumundan vazgeçmeli, Türkiye ile istişare ve işbirliği içinde hareket etmelidir."

Açıklamada aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah satılmasını yasaklayan ambargosunu denetlemek amacıyla AB'nin kurduğu Irini Operasyonu da eleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin meşru Libya hükümetine yaptığı yaptırımların ambargo ihlali olarak nitelendirildiğini; ancak Birleşik Arap Emirlikleri gibi kimi ülkelerin General Halife Hafter'e yardım götürülmesine göz yumulduğunu dile getirdi.

Brüksel'de yapılan AB Dış İlişkiler Konseyi'nde BM'nin Libya silah ambargosunu ihlal ettiği iddiasıyla Türkiye, Ürdün ve Kazakistan'dan üç şirkete yaptırım kararı alınmıştı.

Aynı zamanda insan haklarını ihlal ettiği için Libya vatandaşı iki kişiye de yaptırım kararı alın.

Çirkin adlı geminin bu yıl ambargoyu deldiği belirtildi

AB, Samsun merkezli Avrasya Shipping şirketine ait Çirkin adlı geminin silah ambargosunu deldiğini öne sürdü.

AB'den yapılan açıklamada, Çirkin'in bu yılın mayıs ve haziran aylarında Libya'ya askeri malzeme taşımakla ilişkilendirildiği ifade edildi.

Avrasya Shipping şirketinden bir açıklama yapılmadı.

Yaptırım kararıyla birlikte şirketlerin AB'deki varlıkları dondurulacak, AB finansal piyasalarına erişimleri engellenecek ve AB içindeki şirketlerle ticaret yapmalarına izin verilmeyecek.

Birleşmiş Milletler, 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden beri çatışmaların yaşandığı Libya'ya yönelik silah ambargosu kararı almıştı.

Avrupa Birliği de Irini Operasyonu kapsamında Akdeniz'de bulunan bir donanmasıyla bu ambargoyu denetliyor.

Diğer yandan AB'nin Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanmasını isteyen Kıbrıs Cumhuriyeti veto ettiği için Belarus'a yaptırım kararı çıkmadı.