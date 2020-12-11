Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Zirvesi'ne ilişkin açıklama yapıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı: "Bazı üye ülkelerin üyelik dayanışmasını ve veto haklarını kötüye kullanarak, Türkiye'ye karşı gündeme getirdikleri maksimalist talepleri ve haksız tutumları, Türkiye ile AB'yi bir kısır döngü içine sokmuştur.

Dışişleri Bakanlığı: "Bazı üye ülkelerin üyelik dayanışmasını ve veto haklarını kötüye kullanarak, Türkiye'ye karşı gündeme getirdikleri maksimalist talepleri ve haksız tutumları, Türkiye ile AB'yi bir kısır döngü içine sokmuştur. Bu durum, Türkiye ve AB'nin ortak çıkarları ile bölgemizin barış, güvenlik ve istikrarına zarar vermektedir.

AB, göç yönetimi konusundaki hassasiyetini ülkemize değil, sığınmacılara insanlık dışı muameleyi sistematik hale getiren özellikle Yunanistan'a göstermelidir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı