Dışişleri Bakanlığı: (AB Genişleme Kararları) "Ülkemizin Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri yürütmekte olduğu görmezden gelinmekte, ülkemizin...
Dışişleri Bakanlığı: (AB Genişleme Kararları) "Ülkemizin Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri yürütmekte olduğu görmezden gelinmekte, ülkemizin gerek Avrupa Birliği, gerek bölgesel barış, istikrar ve refah bakımından taşıdığı önem inkar edilmekte, hatta yanlış yansıtılmaktadır.
Dışişleri Bakanlığı : (AB Genişleme Kararları) "Ülkemizin Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri yürütmekte olduğu görmezden gelinmekte, ülkemizin gerek Avrupa Birliği, gerek bölgesel barış, istikrar ve refah bakımından taşıdığı önem inkar edilmekte, hatta yanlış yansıtılmaktadır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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