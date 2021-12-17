Dışişleri Bakanlığı : (AB Genişleme Kararları) "Ülkemizin Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri yürütmekte olduğu görmezden gelinmekte, ülkemizin gerek Avrupa Birliği, gerek bölgesel barış, istikrar ve refah bakımından taşıdığı önem inkar edilmekte, hatta yanlış yansıtılmaktadır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet