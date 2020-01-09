09.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:26

Dışişleri Bakanlığı: "8 Ocak'ta Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır ile İtalya Dışişleri bakanlarının katılımıyla Kahire'de düzenlenen toplantının ardından Doğu Akdeniz'deki gelişmelere yönelik yapılan açıklama bütünüyle gerçek dışı tezlere dayanmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA