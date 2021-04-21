Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı ertelendi

Dışişleri Bakanlığı, 24 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcilerinin katılımıyla düzenlenmesi planlanan konferansın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, 24 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcilerinin katılımıyla düzenlenmesi planlanan konferansın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, son gelişmeler ışığında ve taraflarla yapılan kapsamlı istişarelerin ardından Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı'nın anlamlı bir ilerleme sağlanması için şartların daha elverişli hale geleceği ileri bir tarihe ertelenmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Afganistan'da adil ve kalıcı bir barışın tesisi ve geçtiğimiz eylül ayında Doha'da başlayan müzakerelere hız kazandırmak amacıyla Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletler'in eş düzenleyiciliğinde 24 Nisan-4 Mayıs 2021 tarihleri arasında İstanbul'da Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcilerinin katılımıyla yüksek düzeyli bir Konferans gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Son gelişmeler ışığında ve taraflarla yapılan kapsamlı istişarelerin ardından konferansın anlamlı bir ilerleme sağlanması için şartların daha elverişli hale geleceği ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırılmıştır. Türkiye, Katar ve BM, Afganistan'da barışın tesisi yönündeki samimi gayretlerini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı