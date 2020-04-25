Dışişleri Bakanlığı: "24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci...
Dışişleri Bakanlığı: "24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır.
25.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:29
Dışişleri Bakanlığı: "24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise söz konusu yurtlardan tahliye edilmiştir" - ANKARA
Kaynak: İHA