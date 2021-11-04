Dışişleri Bakanlığı 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Muhalefet 'ABD'nin, Fransa'nın veya Rusya'nın ne işi var?' demiyor ama ' Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' diyor. Bu çok büyük bir haksızlık. PKK terör devleti kuruluyor. Bunlara karşı ne yapacağız? Türkiye güvenliği için tezkere çıkarıyor." dedi.

Milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kurumların 2022 yılı bütçesi üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, vatandaşlardan toplanan vergilerin güvenlikçi politikalara harcandığını, bunda iktidarın izlediği maceracı dış politikanın önemli etkisi olduğunu ileri sürdü.

Paylan, "Suriye'ye bakıldığında, devam eden bir yangın var, o yangınlara benzin döktük. Bazı cihatçı grupların hamisi olarak görünmek bize ne kazandırıyor? Libya'da aynı şekilde bir enkaz oluştu. Türkiye'nin dış politikasının bölge halklarının faydasına olması gerekiyor." diye konuştu.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin dış politikasının sorgulanır hale geldiğini iddia ederek "Akıllı ve güven veren politikalar üretmeliyiz. Uygulanan yanlış dış politikalarla sürekli mevzi kaybeden bir ülke haline geldik. İç politikaya malzeme vermeye yönelik bir dış politika izlendi. Suriye politikasıyla Rusya ve ABD'ye komşu olduk. Kobani'ye girmeyerek tarihi bir fırsatı kaçırdık. Gelinen noktada bugün Suriye üç parçaya ayrılmış durumda. Suriye yönetimi ile AK Parti yönetimi köprüleri atmışken, bölge ülkeleri Suriye yönetimine kapı aralıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sırtında yumurta kefesi olmayanın hali başka oluyor"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti hükümetleri döneminde proaktif dış politika izlendiğine dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti iktidarlarında Türkiye'nin haklarını koruma adına çok önemli adımlar atıldı. Dünyada bir vatandaşımızın burnu kanasa derhal çözüm bulan bir Bakanlığımız var. Sırtında yumurta kefesi olmayanın hali başka oluyor. 'Afrin'de ne işiniz var?' diyor sanki iç savaşı biz çıkarmışız gibi bizi sorumlu tutuyorlar. Muhalefet, 'ABD'nin, Fransa'nın veya Rusya'nın ne işi var?' demiyor ama 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' diyor. Bu çok büyük bir haksızlık. Türkiye kendisine tehlike olacak durumları bertaraf ediyor. PKK terör devleti kuruluyor. Bunlara karşı ne yapacağız? Türkiye güvenliği için tezkere çıkarıyor. Kürt sorunu yoktur Türkiye'de, PKK ve terör sorunu vardır."

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise hükümetin dış politikayı iç politikaya alet etmekten vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin, bugün dünyada yapayalnız kaldığını, komşularıyla ilişkilerinde ciddi zemin kaybına uğradığını savunan Çakırözer, "Güvenilirliğimiz ve tarafsızlığımız yara aldı. Zamanında Türkiye'nin dostu olan ülkeler, Türkiye'ye hasım cepheler oluşturma faaliyeti içinde yer alıyorlar." dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Türkiye'nin dünyada en geniş diplomatik ağa sahip beşinci ülke olduğunu dile getirerek bunun da ülkenin ticari ve siyasi ilişkileri açısından önemine işaret etti.

Dışişleri Bakanlığının yurt dışında yaşayan Türklere verdiği hizmetlerin çok anlamlı olduğunu ve orada yaşayanlara büyük kolaylıklar sağladığını anlatan Ersoy, ABD'de yapılan Türkevi'nin ise ülke için büyük bir gurur kaynağı oluşturduğunu dile getirdi.

Ersoy, Afganistan'da barışın ve istikrarın devamı için büyükelçiliği açık olan tek ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.

Öte yandan soru-cevap bölümünde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile HDP ve CHP'li milletvekilleri arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

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