Dışişleri Bakanlığı 2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan konusunun 2021'de gündemin ön sıralarına çıktığını belirterek, "Afganistan'da yaşanan krizde girişimci ve insani dış politikamıza uygun biçimde çoğunluğu vatandaşımız olmak üzere, 1502 kişinin güvenle tahliye edilmesini sağladık. 28 dost ve müttefik ülkeye, 14 uluslararası örgüte ve 17 uluslararası basın kuruluşuna destek verdik." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2022 bütçesinin sunumunu yaptı.

Türkçeyi ve Türk kültürünü yurt dışında yaygınlaştırmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Son bir yılda, 3 anlaşma daha imzalayarak Kültür İşbirliği alanındaki ikili anlaşma sayısını 106'ya çıkardık. Maarif Vakfımızın 87 yeni okul ve 3 eğitim merkezi açmasına katkıda bulunduk, Toplam 47 ülkede 400 okul, 1 üniversite ve 14 eğitim merkezi, Yunus Emre Enstitüsünün 6 yeni Türk Kültür Merkezi'nin açılışına destek olduk. Yurt dışında bakanlığımıza ait kullanılmayan bazı binaları bu kurumlarımıza tahsis edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı, Yunus Emre ve Türkçe Yılı, Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli ve Patara yılları vesilesiyle yurt dışında tanıtım etkinlikleri yaptıklarını belirterek, tüm bu faaliyetlerin kamu diplomasisi çalışmalarına da katkı sağladığını söyledi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabının 1.5 milyonun üzerinde takipçisiyle Avrupa'da dışişleri bakanlıkları arasında birinci, dünyada da ilk 5'te yer aldığını aktaran Çavuşoğlu, internet sitesinin 4 dilde faaliyet gösterdiğini ve yeni sitenin 10'dan fazla dilde olacağını kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 253 misyonunun, bulundukları ülkelerin dillerini de kullanarak geniş bir kitleye erişim sağladığını dile getirdi.

"Afganistan'dan 1502 kişinin güvenle tahliye edilmesini sağladık"

Türkiye'nin iç politikada olduğu gibi dış politikada da insan odaklı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Özellikle Batı'da zemin kazanan ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığıyla mücadelede vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Konsolosluk alanında 7/24 esasına göre çalışıyoruz." bilgisini verdi.

Konsolosluk işlemlerinin önemli bir kısmının internet üzerinden yapılabildiğine vurgulayan Çavuşoğlu, dijital altyapının sürekli yenilendiğini belirterek, "2020'de 2 milyondan fazla konsolosluk işlemi yapmıştık. 2021'de ilk 9 ayda bu sayıyı aştık." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Afganistan'ın 2021'de uluslararası gündemde ön sıralara çıktığına işaret ederek, "Afganistan'da yaşanan krizde girişimci ve insani dış politikamıza uygun biçimde çoğunluğu vatandaşımız olmak üzere, 1502 kişinin güvenle tahliye edilmesini sağladık. 28 dost ve müttefik ülkeye, 14 uluslararası örgüte ve 17 uluslararası basın kuruluşuna destek verdik." açıklamasında bulundu.

Afganistan'a insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğine de dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu kapsamda Afganistan'a 33 tonluk gıda yardımı yaptık. İlave yardımlar için hazırlık yapıyoruz. Kabil'de Büyükelçiliğini kapatmayan tek NATO ülkesi olduk." görüşünü paylaştı.

TMV'nin Afganistan'daki 14 kız okulundan 10'u açıldı

Türkiye'nin Afganistan'a ilgisiz kalamayacağına işaret eden Çavuşoğlu, "Tarihi bağlarımızın yanı sıra soydaşlarımız, yatırımlarımız ve birçok alanda mevcudiyetimiz var. Terör, göç ve uyuşturucu tehditlerinin kaynağında bertaraf edilmesi, ekonomik çöküşün ve insani krizin önlenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Krizlerin bulunduğu yerde yönetilmezse, sonuçlarına herkesi doğrudan etkileyeceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "İşte bu nedenlerle, Taliban'la aşamalı angajman, insani konularda destek ve uluslararası alanda aktif diplomasi izliyoruz. Kaldı ki uluslararası toplumun geneli de Taliban'la aşamalı bir angajman politikası uyguluyor. Tanıma konusunda ise aceleci değiliz, sahadaki uygulamaları takip ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Afganistan'daki geçici hükümetin Dışişleri Bakan Vekiliyle görüştüğünü de hatırlatarak, kendisine kalıcı istikrar için kapsayıcı ve tüm kesimlerin temsil edildiği bir hükümet kurulmasının önemini vurguladığını anlattı.

Kadınların durumu ve kız çocuklarının eğitimi başta olmak üzere, insan haklarına riayet telkininde bulunduklarının da altını çizen Çavuşoğlu, "Bu konularda sadece telkinde bulunmak yetmez. Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) okullarından bahsetmiştim. TMV'nin 80 okulu var, 14 tanesi kızlar içindi. Bu 14 okuldan 10 tanesi tekrar eğitime başladı. O anlamda da sahada da destek veriyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Afganistan'da üniversiteye giriş sınavı birincisi kız öğrenci Selgey İsmail'in de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Türkiye'de tıp eğitimi alacağını ifade ederek, "Bir kız babası olarak, buna özel önem veriyorum. Taliban tarafından pasaport verilmesini sağladık, vizesini verdik, bu kızımız da ülkemizde tıp eğitimi alacak." bilgisine yer verdi.

Afgan halkının dünyaya bağlantısının kopmamasının öncelik olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bunun için hayati işlevi bulunan Kabil Havaalanı konusunda Katarlı ve Afgan muhataplarla görüşmelerin sürdüğünü de aktardı.

"İdlib'teki varlığımızla sivilleri koruyoruz"

Suriye'de atılan adımlarla Türkiye sınırında bir terör koridoru oluşmasının engellendiğini kaydeden Çavuşoğlu, siyasi sürecin de önünün bu şekilde açıldığını belirtti.

Son gelişmeler karşısında da Türkiye'nin ne yaptıysa aynısını yapmaya kararlı ve muktedir olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "İdlib'teki varlığımızla sivilleri koruyoruz. İlave göç riskini engelliyoruz. Siyasi çözüm temel hedefimiz. Bunun için temaslarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Libya'da da TBMM'nin verdiği yetki sayesinde tesis edilen dengenin siyasi sürecin önünün açılması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Diyalog süreci başladı ve Milli Birlik Hükümeti kuruldu. Milli Birlik Hükümetiyle her düzeyde yakın temas halindeyiz. Libya halkının farklı kesimleriyle de temaslarımız sürüyor." sözlerini sarf etti.

Orta Doğu'da da Mısır ve Körfez ülkeleriyle yaşanan olumlu ivmeyi sürdürmek için her adımın atılacağını belirten Çavuşoğlu, Orta Doğu'daki istikrarın önündeki engelin ise İsrail-Filistin ihtilafı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin uluslararası alanda Filistin davasının bayraktarlığını yapmaya devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mayıs ayında Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırıların meclisimizdeki tüm siyasi partilerin katıldığı bir bildiriyle kınanmış olması anlamlıdır. Gazi meclisimizin bu desteği, Filistinlilere yönelik şiddet ve baskı karşısında başta Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olmak üzere uluslararası platformları harekete geçirmeye dönük çalışmalarımıza güç kattı. Mescid-i Aksa saldırılarının ardından İİT Dışişleri Bakanları Temas Grubu'nu toplantıya çağırdık. BM Genel Kurulunda bir oturum yapılmasını sağladık."

"Yunan-Rum ikilisinin aleyhimizdeki adımlarına sahada tereddütsüz cevap verdik"

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuk temelinde Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin meşru hak ve çıkarlarının savunulduğunu belirterek, "Yunan-Rum ikilisinin aleyhimizdeki adımlarına sahada tereddütsüz cevap verdik, veriyoruz. Öte yandan diyalog çağrımız her zaman geçerli. Sayın Cumhurbaşkanımızın kapsayıcı bir Doğu Akdeniz konferansı önerisi masada. Yunanistan'la aramızdaki sorunları yapıcı diyalog yoluyla çözebileceğimiz inancıyla istişari temaslara yeniden başladık. 3 tur görüşme yaptık." dedi.

Kıbrıs meselesinde artık egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün, çözümün ön şartı olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, Cenevre'de bu yıl düzenlenen gayriresmi toplantıda bu tutumun tüm dünyaya duyurulduğunu da anımsattı.

Çavuşoğlu, KKTC'nin Maraş açılımı gibi adımlarının da desteklenmeye devam edileceğini aktardı.

Türkiye'nin, Balkanlar'da her kesimin güvendiği bir ülke olmaya devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin son dönemde Sırbistan'ın Sancak bölgesinde Yeni Pazar Başkonsolosluğu açtığını hatırlattı.

Haziran ayında Antalya Zirvesi'nde, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığının devredildiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Balkanlar'daki soydaşlarımız göz bebeğimiz. Keza, Batı Trakya Türkleri, Kırım Tatarları, Ahıska Türkleri, Uygur Türkleri, Gagavuz Türkleri, Irak ve Suriye Türkmenleri gibi dünyanın farklı bölgelerindeki soydaşlarımızın yanında durmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)

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