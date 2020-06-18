Dışişleri bakanları toplantısının 5'inci oturumu yarın yapılacak DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 'Vişegrad Grubu (V4) + Türkiye Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 5'inci oturumunun yarın video konferans yöntemiyle yapılacağını duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 'Vişegrad Grubu (V4) + Türkiye Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 5'inci oturumunun yarın video konferans yöntemiyle yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; "Sayın bakanımızın iştirak edeceği toplantıda, koronavirüs salgını ve salgın sonrası iş birliği alanlarının yanı sıra, V4+ Türkiye işbirliği, Türkiye-AB ilişkileri ve göç konularının ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA