Dışişleri bakanları toplantısının 5'inci oturumu yarın yapılacak
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Dışişleri bakanları toplantısının 5'inci oturumu yarın yapılacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 'Vişegrad Grubu (V4) + Türkiye Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 5'inci oturumunun yarın video konferans yöntemiyle yapılacağını duyurdu.

Dışişleri bakanları toplantısının 5'inci oturumu yarın yapılacak
18.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:10

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 'Vişegrad Grubu (V4) + Türkiye Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 5'inci oturumunun yarın video konferans yöntemiyle yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; "Sayın bakanımızın iştirak edeceği toplantıda, koronavirüs salgını ve salgın sonrası iş birliği alanlarının yanı sıra, V4+ Türkiye işbirliği, Türkiye-AB ilişkileri ve göç konularının ele alınması öngörülmektedir" denildi. 


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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