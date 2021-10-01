Dışişleri BakanıÇavuşoğlu, Kuşadası'nda esnaf ziyaretinde bulundu - Haberler
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Dışişleri BakanıÇavuşoğlu, Kuşadası'nda esnaf ziyaretinde bulundu

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun esnaf ve vatandaşlarla görüşmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yabancı turistle konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Dışişleri...

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun esnaf ve vatandaşlarla görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yabancı turistle konuşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu alkışlarla karşılayan vatandaşlar AYDIN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuşadası'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Dışişleri BakanıÇavuşoğlu, Kuşadası'nda esnaf ziyaretinde bulundu

Dışişleri BakanıÇavuşoğlu, Kuşadası'nda esnaf ziyaretinde bulundu

Dışişleri BakanıÇavuşoğlu, Kuşadası'nda esnaf ziyaretinde bulundu

Dışişleri BakanıÇavuşoğlu, Kuşadası'nda esnaf ziyaretinde bulundu
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Dışişleri BakanıÇavuşoğlu, Kuşadası'nda esnaf ziyaretinde bulundu - Haberler
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