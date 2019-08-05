Dışişleri Bakanı 'Yeniden Asya' açılımını duyurdu
Bakan Çavuşoğlu, "Asya'nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni politikayı oluşturma zamanı gelmiştir.
Bakan Çavuşoğlu, "Asya'nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni politikayı oluşturma zamanı gelmiştir. 'Yeniden Asya' adını verdiğimiz açılımı bugün buradan ilan ediyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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