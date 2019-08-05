Dışişleri Bakanı 'Yeniden Asya' açılımını duyurdu

Bakan Çavuşoğlu, "Asya'nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni politikayı oluşturma zamanı gelmiştir.

5.08.2019 12:54
Dışişleri Bakanı 'Yeniden Asya' açılımını duyurdu

Bakan Çavuşoğlu, "Asya'nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni politikayı oluşturma zamanı gelmiştir. 'Yeniden Asya' adını verdiğimiz açılımı bugün buradan ilan ediyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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