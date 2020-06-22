Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Bolton'a "Vatan Haini" Çıkışı Dün Başkan Trump'ın sert tepkilerini takiben bugün de Dışişleri Bakanı Pompeo, Beyaz Saray eski güvenlik danışmanı Bolton'ı yazdığı kitap ve içeriği nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi.

Dün Başkan Trump'ın sert tepkilerini takiben bugün de Dışişleri Bakanı Pompeo, Beyaz Saray eski güvenlik danışmanı Bolton'ı yazdığı kitap ve içeriği nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi. Begüm Dönmez Ersöz, tartışmaların seyrine dair bilgileri aktarıyor Kaynak: DailyMotion.com