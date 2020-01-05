Dışişleri Bakanı Özersay: Türk halkının menfaatlerine aykırı adımlara karşı geri durmayacağız
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Dışişleri Bakanı Özersay: Türk halkının menfaatlerine aykırı adımlara karşı geri durmayacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerine aykırı adımlara karşı "yerinde ve zamanlı adımlar atmaktan geri durmayacaklarını" söyledi.

05.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:58
Dışişleri Bakanı Özersay: Türk halkının menfaatlerine aykırı adımlara karşı geri durmayacağız

(KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerine aykırı adımlara karşı "yerinde ve zamanlı adımlar atmaktan geri durmayacaklarını" söyledi.


Bakan Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da doğal kaynaklar, savunma ve güvenlikle ilgili gelişmelerin Kıbrıs'ın ve KKTC'nin önemini ciddi şekilde artırdığını vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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