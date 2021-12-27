Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Zengezur dahil karayolu ve demiryollarının hayata geçmesi konusunda en son Rusya'da yapılan görüşmenin faydalı geçtiğini söyledi arkadaşlarımız. Umarım bu projeler bir an önce hayata geçer. Bu projelere en çok Ermenistan'ın ihtiyacı var." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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