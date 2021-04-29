Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan da BM Güvenlik Konseyi kararlarının arkasına saklandı ve 50 yıldır sonuç vermeyen federasyon önerisini...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan da BM Güvenlik Konseyi kararlarının arkasına saklandı ve 50 yıldır sonuç vermeyen federasyon önerisini...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Yunanistan da BM Güvenlik Konseyi kararlarının arkasına saklandı ve 50 yıldır sonuç vermeyen federasyon önerisini...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan da BM Güvenlik Konseyi kararlarının arkasına saklandı ve 50 yıldır sonuç vermeyen federasyon önerisini tekrarladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan da BM Güvenlik Konseyi kararlarının arkasına saklandı ve 50 yıldır sonuç vermeyen federasyon önerisini tekrarladı." - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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