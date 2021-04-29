Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan da BM Güvenlik Konseyi kararlarının arkasına saklandı ve 50 yıldır sonuç vermeyen federasyon önerisini...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan da BM Güvenlik Konseyi kararlarının arkasına saklandı ve 50 yıldır sonuç vermeyen federasyon önerisini tekrarladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan da BM Güvenlik Konseyi kararlarının arkasına saklandı ve 50 yıldır sonuç vermeyen federasyon önerisini tekrarladı." - CENEVRE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı