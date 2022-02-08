Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Yunanistan sınırında hayatını kaybeden göçmenler) "Bu bir devlet politikası haline geldi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Yunanistan sınırında hayatını kaybeden göçmenler) "Bu bir devlet politikası haline geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ( Yunanistan sınırında hayatını kaybeden göçmenler) "Bu bir devlet politikası haline geldi. Devlet politikası haline gelmesinin birinci sebebi Frontex, Yunanistan'a yardımcı oldu. Yunanistan kadar Avrupa Birliği'nin de suçu var." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika