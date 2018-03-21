Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ypg/pyd'nin Fırat'ın Doğusuna Çekilmesine İlişkin, "Bu Konuda...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ypg/pyd'nin Fırat'ın Doğusuna Çekilmesine İlişkin, "Bu Konuda...

IHAAW140710-SIY/21-03-2018 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG/PYD’nin Fırat’ın doğusuna çekilmesine ilişkin, "Bu konuda ABD ile bir anlayışa vardık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ypg/pyd'nin Fırat'ın Doğusuna Çekilmesine İlişkin,

IHAAW140710-SIY/21-03-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG/PYD'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesine ilişkin, "Bu konuda ABD ile bir anlayışa vardık. Münbiç'ten YPG'nin çekilmesiyle ilgili çalışacağız" dedi. 21.03.2018 14: 07: 10 TSI
NNNN - ANKARA

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