Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüs ile mücadele) Bugün itibarıyla 137 ülkeye...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüs ile mücadele) Bugün itibarıyla 137 ülkeye...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüs ile mücadele) Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
05.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:20

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüs ile mücadele) Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. Rakamların arttığı ülkelere ilave yardımlar gönderiyoruz."

Kaynak: AA

Manşet

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