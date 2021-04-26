Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Kulhanek ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Kulhanek ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Kulhanek ile görüştü
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanlığına getirilen Jakub Kulhanek ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanlığına getirilen Jakub Kulhanek ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Çek mevkidaşıyla tebrik amaçlı telefon görüşmesi yaptı.

Kulhanek'e ikili ticaret ve turizm ilişkilerinin geliştirilmesi iradesini dile getiren Çavuşoğlu, mevkidaşını haziranda düzenlenecek "Antalya Diplomasi Forumu"na da davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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