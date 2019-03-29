Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Vize probleminin halledilmesi konusunda liderlerimizin ortaya koyduğu irade çerçevesinde Sergey Lavrov ile çalışıyoruz. Bir noktadan başladık, resmi pasaport ve tır şoförlerine yönelik vize kolaylığı konusunda bir belgeyi Sayın Putin imzaladı."

Kaynak: AA