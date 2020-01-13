13.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:13

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında Libya konulu toplantı başladı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA