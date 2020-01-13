Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Dışişleri Bakanı...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Dışişleri Bakanı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında Libya konulu toplantı başladı.

13.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:13
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Dışişleri Bakanı...

Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile Dışişleri Bakanı ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında Libya konulu toplantı başladı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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