Çavuşoğlu: Tek bir çözüm var, Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilecek
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Çavuşoğlu: Tek bir çözüm var, Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilecek

29.09.2020 14:05 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:40

Çavuşoğlu: Tek bir çözüm var, Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilecek Çavuşoğlu ve Kurtulmuş'tan, Azerbaycan Büyükelçiliği'ne ziyaret Bakan Çavuşoğlu: "Söz konusu Azerbaycan olunca, işgalci Ermenistan'la bir tutuluyor" "Biz Türk halkı olarak kardeş Azerbaycan'ın her zaman...

Çavuşoğlu: Tek bir çözüm var, Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilecek

Çavuşoğlu ve Kurtulmuş'tan, Azerbaycan Büyükelçiliği'ne ziyaret

Bakan Çavuşoğlu: "Söz konusu Azerbaycan olunca, işgalci Ermenistan'la bir tutuluyor"

"Biz Türk halkı olarak kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındayız"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Azerbaycan ile Ermenistan arsında yaşanan çatışmalar ile ilgili Azerbaycan Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ermenistan'ın saldırganlığını konuştuk, nasıl çözülmesi gerektiği konusunda düşüncelerimizi paylaştık. Tek bir çözüm var, Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilecek. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda BM kararları ortada. Tüm bunlara rağmen bugüne kadar Minsk Grubu üçlüsü ve genel olarak AGİT somut bir adım atmadı. Artık bu sorunun somut olarak çözülmesini istiyoruz. Bu sorunun barışçıl yollarla çözümü için çok çaba sarf ettik" şeklinde konuştu.

"Söz konusu Azerbaycan olunca, işgalci Ermenistan'la bir tutuluyor"

Ziyaretle Türkiye'nin ve Türk halkının Azerbaycan'a desteğini bir kere daha vurgulamak istediklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere tüm dünya Azerbaycan ve Ermenistan'ı eşit tutmamalı. Bugün haklı olarak Gürcistan ve Ukrayna'yı hep beraber destekliyoruz. Ancak söz konusu Azerbaycan olunca, işgalci Ermenistan'la bir tutuluyor" diye konuştu.

"Biz Türk halkı olarak kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındayız"

Azerbaycan Büyükelçiliği olmayan yerde Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerinin Azerbaycan için çalışacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Biz Türk halkı olarak kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz. Çözelim ki Kafkasya'ya barış ve istikrar gelsin. Türk diplomasisi olarak da dünyanın her yerinde kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle Azerbaycan'ın büyükelçiliğinin olmadığı yerde temsilciliklerimiz Azerbaycan için çalışacak" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: Tek bir çözüm var, Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilecek
Çavuşoğlu: Tek bir çözüm var, Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilecek
Çavuşoğlu: Tek bir çözüm var, Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilecek
Çavuşoğlu: Tek bir çözüm var, Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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