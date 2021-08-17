Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Afganistan'da gelişmeler hızlı bir...
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Afganistan'da gelişmeler hızlı bir...

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, 'Afganistan'da gelişmeler hızlı bir...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Afganistan'da gelişmeler hızlı bir şekilde gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Afganistan'da gelişmeler hızlı bir şekilde gerçekleşti. Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle Kabil'de boşluk oldu. Biz tüm taraflarla diyaloğu sürdürüyoruz" dedi. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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