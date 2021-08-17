Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Afganistan'da gelişmeler hızlı bir...
Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Afganistan'da gelişmeler hızlı bir şekilde gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Afganistan'da gelişmeler hızlı bir şekilde gerçekleşti. Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle Kabil'de boşluk oldu. Biz tüm taraflarla diyaloğu sürdürüyoruz" dedi. - AMMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı