Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Afganistan'da gelişmeler hızlı bir...

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Afganistan'da gelişmeler hızlı bir şekilde gerçekleşti.