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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon trafiği! Önce Blinken ardından Kuleba ile görüştü

AA, Behlül Çetinkaya - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon trafiği! Önce Blinken ardından Kuleba ile görüştü

Ukrayna'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ederken, Türkiye de diplomatik temaslarını sürdürüyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı. Çavuşoğlu bu görüşmenin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile de bir görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık'tan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada Çavuşoğlu'nun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu, Türkiye'nin bu operasyonu kabul edilemez bulduğunu ve reddettiğini ifade ettiği vurgulandı.

"İTİDAL İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ"

Çavuşoğlu'nun görüşmede Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteğin sürdürüleceğini belirttiği aktarılan açıklamada, "Çavuşoğlu ayrıca, Ukrayna'nın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi vurguladı, diplomasi ve itidal için çaba göstereceğimizi belirtti. Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla ayrıca, konuya ilişkin BM, NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi'nde devam etmekte olan süreçler hakkında da görüş alışverişinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

ARDINDAN KULEBA İLE GÖRÜŞTÜ

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu bir diğer telefon görüşmesini ise Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile gerçekleştirdi.

AA / Behlül Çetinkaya - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Güncel, Haberler

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