Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştü
02.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:05
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yı karşılaması Fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yı karşılaması
Fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı