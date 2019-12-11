11.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Bu anlaşma her iki taraf için yürürlüğe girmiştir. Bizde de meclis tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. BM'ye ve kamuoyuna hem anlaşma halkında bilgi veriyoruz hem de kıta sahanlığımızı BM'ye tescil ettiriyoruz. Sondaj faaliyetlerimizi de kıta sahanlığımz içinde yürütüyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA