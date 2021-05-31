Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Yunanistan'la ön koşulsuz olarak ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Yunanistan'la ön koşulsuz olarak ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye hazırız" dedi.