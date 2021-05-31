Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Yunanistan'la ön koşulsuz olarak ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Yunanistan'la ön koşulsuz olarak ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye olarak Yunanistan'la ön koşulsuz olarak ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Yunanistan'la ön koşulsuz olarak ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Yunanistan'la ön koşulsuz olarak ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye hazırız" dedi. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Daha önce kameralar önünde tartıştığı Yunan mevkidaşından Bakan Çavuşoğlu'na sıcak karşılama

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Yunanistan'la ön koşulsuz olarak ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye... - Haberler
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