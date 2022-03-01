Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara... - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, Politika, Haberler

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