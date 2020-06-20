Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Türkiye'nin riskli durumda olması) Avrupa Birliğinin kararı...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Türkiye'nin riskli durumda olması) Avrupa Birliğinin kararı önemli. Komisyonda kararı değiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.
20.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:49
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Türkiye'nin riskli durumda olması) Avrupa Birliğinin kararı önemli. Komisyonda kararı değiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler." - ANKARA
Kaynak: İHA