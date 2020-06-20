Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Türkiye'nin riskli durumda olması) Avrupa Birliğinin kararı... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Türkiye'nin riskli durumda olması) Avrupa Birliğinin kararı önemli. Komisyonda kararı değiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Türkiye'nin riskli durumda olması) Avrupa Birliğinin kararı önemli. Komisyonda kararı değiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler." - ANKARA Kaynak: İHA