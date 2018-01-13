Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türk milleti uyandı, Türk milletinin yeniden kendisine güveni geldi. Bunu Avrupalı dostlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkeye ve Türk milletine nasıl davranacağınızı biraz öğrenmeniz lazım. Tepeden bakarak baskıcı anlayışla olmaz, iki eşit ortak gibi konuşacağız. Sorunları da bu şekilde aşacağız."