Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Turizm alanındaki görüşmeler) Almanya ile ilişkilerimiz eskiye...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Turizm alanındaki görüşmeler) Almanya ile ilişkilerimiz eskiye göre çok iyi. Sağlıklı şekilde götürüyoruz, bu anlamda verdiğimiz mesajlar, Almanya'da yer buldu.
23.05.2020 21:53 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:53
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Turizm alanındaki görüşmeler) Almanya ile ilişkilerimiz eskiye göre çok iyi. Sağlıklı şekilde götürüyoruz, bu anlamda verdiğimiz mesajlar, Almanya'da yer buldu."
Kaynak: AA