Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bizim turizm endüstrimiz yabancı turistlerin de hizmetine hazır." - ANKARA Kaynak: İHA