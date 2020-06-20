Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık.
20.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:47
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bizim turizm endüstrimiz yabancı turistlerin de hizmetine hazır." - ANKARA
Kaynak: İHA