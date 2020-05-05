Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tüm çalışmalara destek vermek için yurt dışındaki...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tüm çalışmalara destek vermek için yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında bulunabilmek, yurt dışında okuyan öğrencilerimize destek olabilmek için Bakanlığımız bünyesinde koordinasyon ve destek merkezi kurduk. Burası sadece merkezimizin bir salonu.