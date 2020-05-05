Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tüm çalışmalara destek vermek için yurt dışındaki...
05.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:36
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tüm çalışmalara destek vermek için yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında bulunabilmek, yurt dışında okuyan öğrencilerimize destek olabilmek için Bakanlığımız bünyesinde koordinasyon ve destek merkezi kurduk. Burası sadece merkezimizin bir salonu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tüm çalışmalara destek vermek için yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında bulunabilmek, yurt dışında okuyan öğrencilerimize destek olabilmek için Bakanlığımız bünyesinde koordinasyon ve destek merkezi kurduk. Burası sadece merkezimizin bir salonu. 7 gün 24 saat esasıyla hizmet veriyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA