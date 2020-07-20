Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Togo'ya büyükelçilik açma kararı aldık"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Togo'ya büyükelçilik açma kararı aldık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika ülkesi Togo'ya büyükelçilik açma kararı aldıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
20.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika ülkesi Togo'ya büyükelçilik açma kararı aldıklarını duyurdu.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Togo'da, Devlet Başkanı Faure Gnassingbe tarafından kabulünün ardından açıklamalarda bulundu.

Togo'ya kapsamlı bir heyetle geldiklerini belirten Çavuşoğlu, "Togo'yu ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanıyım. Onun için de mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımızın selam ve en iyi dileklerini ilettim." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Togo'yla ikili ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi konuşmak için buradayız. Ayrıca buraya büyükelçilik açma kararı aldık. Büyükelçiliğimizin ne zaman, nasıl açılacağını değerlendirdik. Ayrıca bir ay önce kardeşim, (Dışişleri Bakanı) Robert Dussey beni davet etmişti. Onun davetini kırmayarak bugün burada olmaktan mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Çavuşoğlu, görüşmelerde, Türk Hava Yolları'nın (THY) Togo'ya sefer düzenlemesi ile eğitim ve güvenlik gibi konuları ele alacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

KKTC'de yayın yapan 'Avrupa' gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet Dünya
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu Dünya
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 3. Sayfa
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı 3. Sayfa
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz Politika
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Öfkeli kaynana, tartıştığı eski damadını başına çekiçle vurarak öldürdü
Öfkeli kaynana, tartıştığı eski damadını başına çekiçle vurarak öldürdü
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'den geri dönüş açıklaması: Hala şoktayım
Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'den geri dönüş açıklaması: Hala şoktayım
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Hande Yener Merve Boluğur Selçuk Yöntem
Spor Falcao Okan Buruk Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Avrupa Beşiktaş Ayasofya
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Togo'ya büyükelçilik açma kararı aldık" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 19:48:37. #1.15#
title