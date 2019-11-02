02.11.2019 19:35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Tel Abyad'da onlarca masumu hedef alan saldırı terör örgütü YPG'ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun. Bu hain saldırı, Barış Pınarıharekatı'nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir." - ANKARA

Kaynak: İHA