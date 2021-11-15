Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, " Türkiye'de sonuç odaklı hükümet var, İran'da da sonuç odaklı bir hükümet var. Sadece bir araya gelmek için değil ilişkilerimize de yeniden bir ivme kazandırmamız için bu ziyareti ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısını gerçekleştirmek istiyoruz. İmzalamamız gereken anlaşmalar var" dedi. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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