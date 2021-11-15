Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, " İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların yanlış olduğunu tüm platformlarda söylüyoruz" dedi. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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