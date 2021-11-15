Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların yanlış olduğunu tüm... - Haberler
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların yanlış olduğunu tüm...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların yanlış olduğunu tüm platformlarda söylüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, " İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların yanlış olduğunu tüm platformlarda söylüyoruz" dedi. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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