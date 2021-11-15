Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların yanlış olduğunu tüm...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların yanlış olduğunu tüm platformlarda söylüyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, " İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların yanlış olduğunu tüm platformlarda söylüyoruz" dedi. - TAHRAN
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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