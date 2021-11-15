Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Kazımi'nin konutuna gerçen hafta gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz"...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Kazımi'nin konutuna gerçen hafta gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Kazımi'nin konutuna gerçen hafta gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz" dedi. - TAHRAN
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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