Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Kazımi'nin konutuna gerçen hafta gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz"... - Haberler
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Kazımi'nin konutuna gerçen hafta gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz"...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Kazımi'nin konutuna gerçen hafta gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Kazımi'nin konutuna gerçen hafta gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz" dedi. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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