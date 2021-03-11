Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Suriye krizi) Siyasi çözüme odaklanırsak o zaman kalıcı bir huzur ve çözüm getiririz. Halen bana göre rejim...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Suriye krizi) Siyasi çözüme odaklanırsak o zaman kalıcı bir huzur ve çözüm getiririz. Halen bana göre rejim askeri çözümde.