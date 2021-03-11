Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Suriye krizi) Siyasi çözüme odaklanırsak o zaman kalıcı bir huzur ve çözüm getiririz. Halen bana göre rejim...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Suriye krizi) Siyasi çözüme odaklanırsak o zaman kalıcı bir huzur ve çözüm getiririz. Halen bana göre rejim...

11.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:52
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Suriye krizi) Siyasi çözüme odaklanırsak o zaman kalıcı bir huzur ve çözüm getiririz. Halen bana göre rejim askeri çözümde.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " (Suriye krizi) Siyasi çözüme odaklanırsak o zaman kalıcı bir huzur ve çözüm getiririz. Halen bana göre rejim askeri çözümde. Rejim siyasi sürece yanaşmıyor. Bu Suriye'ye huzur ve barış getirmeyecek" dedi. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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