Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Suriye krizi) Siyasi çözüme odaklanırsak o zaman kalıcı bir huzur ve çözüm getiririz. Halen bana göre rejim...
11.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:52
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Suriye krizi) Siyasi çözüme odaklanırsak o zaman kalıcı bir huzur ve çözüm getiririz. Halen bana göre rejim askeri çözümde.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " (Suriye krizi) Siyasi çözüme odaklanırsak o zaman kalıcı bir huzur ve çözüm getiririz. Halen bana göre rejim askeri çözümde. Rejim siyasi sürece yanaşmıyor. Bu Suriye'ye huzur ve barış getirmeyecek" dedi. - DOHA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı