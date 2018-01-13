Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Suriye'de geçen yıllarda sürekli katliamları konuşuyorduk ama 2017'de özellikle Astana Süreci'yle ve attığımız diğer adımlarla bugün Suriye'de şartlar daha iyi. Tamamen iyi mi, hayır değil. Siyasi çözüm olmadan ve Suriye'ye istikrar getirmeden olmaz ancak iyiye gidiyoruz ve siyasi sürece odaklandık. Türkiye burada başrolü oynuyor."